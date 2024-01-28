В Балашихе разыскивают мужчину, прыгнувшего с балкона с парашютом

В Балашихе мужчина спрыгнул с парашютом с балкона многоэтажного дома. Об этом пишет пресс-служба подмосковной полиции в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в субботу вечером, 27 января, на улице Дмитриева. О прыжке стражам порядка сообщила местная жительница.

В пресс-службе отметили, что следователи начали проверку по факту инцидента. Сейчас они устанавливают личность обладателя красного парашюта.

«[Его] действиям будет дана правовая оценка и принято решение в соответствии с законодательством», — пояснили в полиции.