В Балашихе разыскивают мужчину, прыгнувшего с балкона с парашютом
В Балашихе мужчина спрыгнул с парашютом с балкона многоэтажного дома. Об этом пишет пресс-служба подмосковной полиции в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в субботу вечером, 27 января, на улице Дмитриева. О прыжке стражам порядка сообщила местная жительница.
В пресс-службе отметили, что следователи начали проверку по факту инцидента. Сейчас они устанавливают личность обладателя красного парашюта.
«[Его] действиям будет дана правовая оценка и принято решение в соответствии с законодательством», — пояснили в полиции.
Юрист Василий Воробьев заметил, в свою очередь, что такой прыжок с парашютом не является правонарушением. Он добавил, что «тут даже мелкое хулиганство не подвяжешь».
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