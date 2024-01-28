Вечером 27 января жильцы домов на улице Дмитриева в Балашихе увидели, как с балкона многоэтажки неизвестный мужчина прыгнул с парашютом. Изданию “Вести Подмосковья” в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области рассказали, что на данный момент по факту инцидента проводится проверка. Предстоит установить личность совершившего прыжок с парашютом.

“Действиям гражданина дадут правовую оценку и примут решение в соответствии с законодательством”, - уточнили в источнике.

Ранее сообщалось, что в Дмитрове задержали 21-летнего местного жителя за оформление кредитов на знакомого. Пострадавший помог своему приятелю и дал ему свои персональные данные, а тот оформил два кредита на сумму свыше 240 тысяч рублей.