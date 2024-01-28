В Петербурге горит Елизаветинская больница

Согласно данным ресурса, огонь объял административное помещение, в котором присутствовал только медперсонал, пациентов там не было.

По информации портала, сейчас в части здания наблюдается сильное задымление. Причины и подробности возникновения пожара выясняются.

Перед этим пресс-служба МЧС России сообщила о пожаре в казанской горбольнице. Уточняется, что возгорание произошло в лаборатории на втором этаже административного здания городской больницы. Самостоятельно эвакуировались 23 человека, пострадавших нет. Пожарным потребовалось более получаса на дорогу и ликвидацию открытого горения.