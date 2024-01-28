В Петербурге горит Елизаветинская больница

Пожар произошел в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга, сообщает новостной портал 78.ru в своем Telegram-канале.
«Возгорание произошло на шестом этаже», — поясняется в материале.
Согласно данным ресурса, огонь объял административное помещение, в котором присутствовал только медперсонал, пациентов там не было.
«(Медиков. — «Газета.Ru») эвакуировали», — отмечается в публикации.
По информации портала, сейчас в части здания наблюдается сильное задымление. Причины и подробности возникновения пожара выясняются.
Перед этим пресс-служба МЧС России сообщила о пожаре в казанской горбольнице. Уточняется, что возгорание произошло в лаборатории на втором этаже административного здания городской больницы. Самостоятельно эвакуировались 23 человека, пострадавших нет. Пожарным потребовалось более получаса на дорогу и ликвидацию открытого горения.