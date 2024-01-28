Жители Казани сообщили о сильном пожаре в поликлинике №18. Об этом пишет Telegram-канал «Казань на максималках».

Паблик «Татарстан Казань Новости» в соцсети «ВКонтакте» передает, что пожар произошел на улице Хусаина Мавлютова. На месте работают пожарные.

До этого Telegram-канал 112 сообщал, что сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар в здании Театра сатиры в Москве.

Агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы передавало, что площадь пожара в театре выросла до 350 квадратных метров. Из здания эвакуировали 50 человек.

21 января произошел пожар в здании Центрального выставочного зала в Сухуме, где расположена Национальная картинная галерея. Возгорание произошло около 4:00 по местному времени (3:00 мск). В тушении пожара было задействовано более 10 пожарных расчетов, и к 7:00 (6:00 мск) пожар был локализован.