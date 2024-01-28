Возгорание в Театре Сатиры ликвидировано

Возгорание в Московском академическом Театре Сатиры ликвидировано. Об этом в воскресенье, 28 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, сейчас возгорание в культурном учреждении полностью устранено.

В связи с возгоранием в Московском академическом Театре Сатиры перекрыт съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу. По данным источника «Вечерней Москвы» в экстренных службах, площадь возгорания составила 350 квадратных метров.

Возгорание произошло утром 28 января в Московском академическом Театре Сатиры. С крыши здания шел серый дым. В городе проходил сбор руководящего состава МЧС ЦАО. Пострадавших в результате пожара нет. В ликвидации последствий возгорания были задействованы 14 единиц техники и 62 человека.

Предварительной причиной пожара в Московском академическом Театре Сатиры являются ремонтные работы, которые проводились в здании культурного учреждения.