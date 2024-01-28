Пожарные продолжают тушить возгорание в Московском театре Сатиры. Пострадавших нет, пишет РИА «Новости».

В МЧС отметили, что огонь быстро распространяется по деревянным конструкциям, площадь пожара составляет порядка 350 кв. м. В ведомстве уточнили, что в тушении задействованы 76 человек и 21 единица техники.

Спасатели эвакуировали из здания 50 человек. Никто не пострадал.

Стражи порядка перекрыли часть Большой Садовой улицы и съезд с Садового Кольца на 1-ю Брестскую улицу.

Известно, что на 12:00 был запланирован показ спектакля «Дороги, которые нас выбирают», на 19:00 на основной сцене – «Невольницы», на «Чердаке Сатиры» – «Родненькие мои».

Дневной спектакль отменили, дальше решения по графику работы будут приниматься в зависимости от ситуации, сообщили в театре. Зрителям вернут деньги за билеты.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при ремонтных работах.