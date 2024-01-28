Названы подробности пожара в театре Сатиры в Москве
Пожарные продолжают тушить возгорание в Московском театре Сатиры. Пострадавших нет, пишет РИА «Новости».
В МЧС отметили, что огонь быстро распространяется по деревянным конструкциям, площадь пожара составляет порядка 350 кв. м. В ведомстве уточнили, что в тушении задействованы 76 человек и 21 единица техники.
Спасатели эвакуировали из здания 50 человек. Никто не пострадал.
Стражи порядка перекрыли часть Большой Садовой улицы и съезд с Садового Кольца на 1-ю Брестскую улицу.
Известно, что на 12:00 был запланирован показ спектакля «Дороги, которые нас выбирают», на 19:00 на основной сцене – «Невольницы», на «Чердаке Сатиры» – «Родненькие мои».
Дневной спектакль отменили, дальше решения по графику работы будут приниматься в зависимости от ситуации, сообщили в театре. Зрителям вернут деньги за билеты.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при ремонтных работах.
Напомним, что здание на Триумфальной площади было построено в 1911 году, изначально в нём располагался цирк. В 1960-х годах оно прошло реконструкцию по проекту архитектора Валерия Степанова.