В Москве загорелся Театр сатиры

В Московском академическом театре Сатиры в центре Москвы произошло возгорание, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Источник пояснил, что с крыши здания поднимается дым. Он добавил, что на место происшествия следуют значительные силы столичного пожарно-спасательного гарнизон.

Информации о причинах пожара пока нет.

По предварительным данным, при пожаре в Театре сатиры в Москве пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС.

В ликвидации задымления задействованы 14 единиц техники и 62 человека личного состава, добавили в ведомстве.