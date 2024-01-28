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В Москве загорелся Театр сатиры

В Московском академическом театре Сатиры в центре Москвы произошло возгорание, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Источник пояснил, что с крыши здания поднимается дым. Он добавил, что на место происшествия следуют значительные силы столичного пожарно-спасательного гарнизон.

Информации о причинах пожара пока нет.

По предварительным данным, при пожаре в Театре сатиры в Москве пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС.

В ликвидации задымления задействованы 14 единиц техники и 62 человека личного состава, добавили в ведомстве.

Площадь пожара составляет 200 кв. метров, огонь быстро распространяется по деревянным конструкциям, отметили в МЧС.

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