Банда турчанок ограбила больше полусотни русскоязычных жителей города Мерсин. Из квартир преступницы выносили деньги и драгоценности, пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на одного из пострадавших.

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Серия краж началась в мае 2023 года. Девушки выслеживали русскоговорящих жильцов и вскрывали двери отмычками. Есть ли хозяева дома, грабительницы выясняли, постучав в дверь. Случалось, что, не услышав стук, квартиранты заставали воровок в собственной квартире. Девушки сразу же сбегали.

По словам собеседника канала, преступниц покрывали сотрудники персонала жилых комплексов — кападжи. Общая сумма ущерба превысила полтора миллиона долларов (134 миллиона рублей). Полиция установила личности грабительниц. Девушек не раз задерживали, но спустя пару дней отпускали.