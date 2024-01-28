В городах ФРГ прошли многотысячные митинги против правого экстремизма

Сразу в нескольких городах Германии прошли многотысячные демонстрации против правого экстремизма и партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). В одном только Дюссельдорфе акция собрала около 100 тысяч человек, сообщает пресс-служба городской полиции.

"На пике полиция оценила количество людей примерно в 100 тысяч человек. Имели место единичные нарушения закона о собраниях, в том числе использование пиротехники", - отмечается на сайте ведомства.

Акция прошла в городе под девизом "Против АдГ - мы не молчим. Мы не смотрим в сторону, мы действуем". На плакатах можно было разглядеть лозунги: "Я в принципе не люблю нацистов", "Ни разу больше" и другие.

Состоялись митинги также в Киле, Любеке, Ахене, Марбурге, Оснабрюке. В последнем, где на акцию вышли около 25 тысяч человек, перед горожанами выступил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Как он заявил, АдГ стремится к изменению политической системы в стране.

"Это означает не что иное, как то, что они хотят вернуться в темные времена расового безумия, дискриминации, неравенства и беззакония", - цитирует Писториуса DPA.