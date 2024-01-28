В Ростове-на-Дону обрушилась стена пятиэтажного дома
Жителей эвакуировали после обрушения стены
95 жильцов жилого пятиэтажного дома из-за разрушения стены в первом подъезде эвакуировали на улицы, заявляли в пресс-службе ГУ МЧС по области. На место ЧП направили два автобуса, а эвакуированным людям пообещали обогрев.
Дом уже давно признали аварийным
Пятиэтажный дом, стена которого обрушилась в Ростове-на-Дону, признали аварийным еще четыре года назад, рассказали в пресс-службе мэрии города. Еще в 2020 году жильцам было предложено расселиться в маневренный фонд. Как сообщили в пресс-службе, граждане от такой опции отказались.
Некоторые жильцы дома предупреждали об опасности
Жильцы, напротив, заявляют, что давно жаловались на ненадлежащее состояние здания. По их словам, «дом рассыпался и раньше, но не так сильно».
После эвакуации жильцам предоставили все необходимое
На место частичного обрушения дома отправили несколько автобусов, а также подготовили в 82-й школе пункт временного размещения. Согласно последним данным, никто в результате ЧС не пострадал. Мэpия и οпepaтивныe cлужбы теперь планируют провести эκcтpeннοe cοвeщaниe.