Россиянин убил двух мужчин после конфликта из-за громкой музыки

"Сегодня ночью у многоквартирного дома №19 на проспекте 50 лет Октября города Саранска обнаружены тела двоих мужчин. По предварительной информации, двое 28-летних мужчин распивали спиртные напитки в легковом автомобиле с громко включенной музыкой, что вызвало недовольство одного из жильцов вышеуказанного дома, 43-летнего мужчины", - говорится в сообщении.