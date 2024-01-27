Модель и актриса Масуйми Макс найдена мертвой

Ушла из жизни Масуйми Макс, американская актриса и модель, постоянно гостившая на обложках "глянца", включая такие издания, как Playboy и Maxim. В марте ей могло исполниться 46 лет.

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Как стало известно TMZ, полицейские прибыли в дом модели в Лас-Вегасе 25 января, обнаружив ее мертвой.

Обстоятельств и причин смерти артистки источник изданию не обозначил, отметив лишь, что никакой криминальной составляющей в инциденте нет. Тем не менее, правоохранителями начато "тщательное расследование" ситуации.

Макс родилась в Арканзасе в семье военного (ВВС), у нее были корейские и немецкие корни. Жила в Лос-Анджелесе и Далласе, в Корее и на Филиппинах.