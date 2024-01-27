В Китае рядом с киргизской границей произошло землетрясение

На границе Киргизии и Китая 27 января произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом со ссылкой на Институт сейсмологии Киргизии сообщает РИА Новости.

Подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксированы в 15.03 по местному времени (12.03 мск). Перед этим, в 6.37 (3.37 мск) в этом же районе произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,5.

Эпицентр подземных толчков находился в Китае — там же, где ранее произошло мощное землетрясение магнитудой 7.

23 января в китайских горах произошло сильное землетрясение, последствия которого ощутили в России, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.

Последствия были наиболее заметны в Алма-Ате.

24 января сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,5 в 29 км от Краснодара. Тряска ощущалась в Сочи, Туапсе и Адыгее.

25 января на границе Китая и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,2.