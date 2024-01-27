Стали известны новые подробности крушения Falcon 10 в Афганистане

Предприниматель Анатолий Евсюков, который находился на борту разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, возможно, не сразу погиб при крушении борта, рассказал «Известиям» отец пилота Юрий Грачев. По его словам, бизнесмен какое-то время мог быть жив, но его не смогли достать из-под обломков для оказания помощи.

Собеседник издания добавил, что у его сына, Алексея Грачева, диагностирован перелом шейного позвонка со смещением. Пилот в настоящее время находится в больнице. В связи с этим расследование обстоятельств авиакатастрофы пока приостановлено.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил об экстренной госпитализации второго пилота Falcon 10 Дмитрия Белякова. По данным канала, у мужчины диагностировали острый инфаркт передней стенки миокарда, поражена вся толща мышечной стенки сердца. Канал утверждает, что при таком диагнозе существует высокая вероятность летального исхода.