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Стали известны новые подробности крушения Falcon 10 в Афганистане

Предприниматель Анатолий Евсюков, который находился на борту разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, возможно, не сразу погиб при крушении борта, рассказал «Известиям» отец пилота Юрий Грачев. По его словам, бизнесмен какое-то время мог быть жив, но его не смогли достать из-под обломков для оказания помощи.

Собеседник издания добавил, что у его сына, Алексея Грачева, диагностирован перелом шейного позвонка со смещением. Пилот в настоящее время находится в больнице. В связи с этим расследование обстоятельств авиакатастрофы пока приостановлено.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил об экстренной госпитализации второго пилота Falcon 10 Дмитрия Белякова. По данным канала, у мужчины диагностировали острый инфаркт передней стенки миокарда, поражена вся толща мышечной стенки сердца. Канал утверждает, что при таком диагнозе существует высокая вероятность летального исхода.

Выживший при крушении Falcon в Афганистане пилот поблагодарил Путина

Falcon 10 разбился в горах Афганистана вечером 20 января. Борт перевозил в Россию супружескую пару, отдыхавшую в Таиланде. Поводом для экстренного рейса стало инфекционное заболевание россиянки, в результате которого у нее начался сепсис и отказ органов. Муж женщины нанял частный самолет и двух медработников. При крушении самолета мужчина и его больная супруга погибли, два летчика и два медика выжили. Они провели на пике горы на морозе более полутора суток. Их выводили пришедшие на помощь афганцы с высоты четыре тысячи метров по глубокому снегу, путь до ближайшего населенного пункта составил порядка пяти часов, рассказал ранее пилот Грачев.

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