Отец пилота упавшего в Афганистане самолета поделился подробностями инцидента

Юрий Грачев, отец пилота Аркадия, выжившего после падения самолета Falcon-10 в Афганистане, поделился подробностями крушения воздушного судна. Об этом сообщают «Известия».

По словам мужчины, в результате случившегося у его сына оказался сломан шейный позвонок, его пришлось госпитализировать. Грачев-старший также рассказал, что находившийся на борту предприниматель Анатолий Евсюков какое-то время после крушения был жив.

«Его пытались вытащить из-под обломков, но не смогли», — отметил он.

Отец пилота также заявил, что предложил сыну Евсюкова Виталию помощь.