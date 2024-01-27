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Отец пилота упавшего в Афганистане самолета поделился подробностями инцидента

Юрий Грачев, отец пилота Аркадия, выжившего после падения самолета Falcon-10 в Афганистане, поделился подробностями крушения воздушного судна. Об этом сообщают «Известия».

По словам мужчины, в результате случившегося у его сына оказался сломан шейный позвонок, его пришлось госпитализировать. Грачев-старший также рассказал, что находившийся на борту предприниматель Анатолий Евсюков какое-то время после крушения был жив.

«Его пытались вытащить из-под обломков, но не смогли», — отметил он.

Отец пилота также заявил, что предложил сыну Евсюкова Виталию помощь.

Выживший при крушении Falcon в Афганистане пилот поблагодарил Путина

21 января самолет Falcon 10 потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан. Сообщалось, что это был медицинский рейс из тайского города Паттайя до Москвы. Спастись удалось четырем членам экипажа. Два пассажира — предприниматели Анна и Анатолий Евсюковы — не выжили. В Следственном комитете России приоритетной версией случившегося считают отказ обоих двигателей самолета.

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