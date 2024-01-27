В СМИ появились подробности о казненном азотом американце

Американец Кеннет Юджин Смит, которого в первые в практике системы наказания США казнили с помощью азота, пережил перед смертью двухминутные судороги, что может свидетельствовать о мучениях.

Казнь Смита началась в 19:58 по местному времени, а его смерть констатировали лишь в 20:25. При этом он начал биться в судорогах, которые продолжались как минимум две минут, а затем поднял голову, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Отмечается, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк напомнил о серьезных опасениях, что казнь азотом может быть приравнена к пытке или бесчеловечному и унижающему достоинство обращению.

На момент смерти Смиту было 58 лет, его признали виновным в заказном убийстве женщины в 1988 году. Казнь с помощью инъекции не удалась, поскольку врачи не смогли найти у приговоренного к смерти вену, чтобы ввести иглу.

Казнь азотом раньше никогда не применялась. Для ее осуществления в дыхательную маску, которую надевают на осужденного, подают чистый азот, который вытесняет кислород и человек умирает от гипоксии.