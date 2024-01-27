В Ленобласти вскрыли канал контрабанды наркотиков из Эстонии

В Ленинградской области был выявлен канал контрабанды наркотиков из Эстонии, поставки которых осуществлялись с помощью беспилотных аппаратов, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, контрабандисты перебрасывали крупные партий наркотических веществ на FPV-дронах через реку Нарва.

Эстонская сторона прикрепляла упакованный наркотик к дрону, после чего оператор направлял беспилотник на территорию России, — пояснил источник.

Кроме того, контрабандисты пытались завербовать ветеранов спецоперации, обладающих опытом управления дронами, предлагая им «значительное вознаграждение», добавил собеседник агентства. В настоящее время проводится расследование, но пока что задержаний не было, резюмировал он.

Ранее более тонны наркотиков нашли в порту Санкт-Петербурга в контейнере на судне из Никарагуа. Общая стоимость изъятого наркотического вещества составляет 11 млрд рублей. Тысячу брикетов с порошком спрятали в верхней части грузового модуля. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является запрещенным наркотиком.

До этого в Подмосковье правоохранители ликвидировали крупную наркотическую лабораторию. В ходе осмотра помещений дома, в котором изготавливался наркотик, было обнаружено около 100 килограммов порошка. Экспертиза показала, что в нем содержится наркотическое вещество метилэфедрон.