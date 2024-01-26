Ростовчанка обманула Wildberries на 700000 рублей

Для этих целей она заказала на торговой площадке два идентичных украшения. Одно из них дорогостоящих оригинал из драгметалла, а другое – дешевая реплика. Как рассказал «Южный Федеральный», девушка пришла в пункт выдачи, получила оба заказа, и пока сотрудник отвлекся, поменяла их местами. Ей удалось выкупить ювелирное украшение по цене реплики. Владельцы пункта подмену заметили позже, и сразу обратились в полицию.