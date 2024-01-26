Ростовчанка обманула Wildberries на 700000 рублей с помощью подлога
24-летняя жительница Ростова придумала, как обмануть популярный маркетплейс Wildberries и разбогатеть.
Для этих целей она заказала на торговой площадке два идентичных украшения. Одно из них дорогостоящих оригинал из драгметалла, а другое – дешевая реплика. Как рассказал «Южный Федеральный», девушка пришла в пункт выдачи, получила оба заказа, и пока сотрудник отвлекся, поменяла их местами. Ей удалось выкупить ювелирное украшение по цене реплики. Владельцы пункта подмену заметили позже, и сразу обратились в полицию.
Личность недобросовестной покупательницы установили. Ростовчанку задержали. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве. Сумма ущерба составила ₽700 000.
Ранее сообщалось, что ФАС признала Wildberries и Ozon коллективными монополистами.