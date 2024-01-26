$89.52+0.8697.09+0.46
Войти в почту

У берегов Йемена торговое судно подверглось ракетному удару

Торговое судно подверглось ракетному удару в 55 морских милях к юго-востоку от йеменского порта Аден. Об этом сообщает британская компания Ambrey, которая специализируется на морской безопасности.

Торговое судно подверглось ракетному удару у берегов Йемена
© ТАСС

Как указывается в сообщении компании, на борту судна возник пожар, однако никто из членов экипажа не пострадал в результате удара.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) также сообщает о нападении на судно у берегов Йемена, однако не приводит подробностей произошедшего.

"UKMTO получил сообщение об инциденте в 60 морских милях к юго-востоку от Адена. Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности", - сказано в распространенном заявлении.

Происшествия
Горячая новость
Аден
Йемен
1