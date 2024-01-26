Опубликованы кадры посадки военнопленных ВСУ в самолет Ил-76

Следственный комитет (СК) РФ обнародовал кадры посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76, который были сбит над территорией Белгородской области . Видеозапись опубликована в Telegram-канале ведомства.

Крушение самолета Ил-76 произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области. Судно должно было транспортировать пленных украинских военных в административный центр региона. По данным министерства обороны РФ, всего на борту находились 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть членов экипажа и трое сопровождающих. На месте крушения были обнаружены части ракеты.