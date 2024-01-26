Крокодилы съели совершавшего молитву пророка

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) крокодилы растерзали молившегося пророка. Об этом сообщает Times Live.

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В воскресенье, 21 января, 48-летний мужчина отправился к реке Элефантес вместе с двумя другими пророками, чтобы совершить молитву. Как передает местная полиция, во время духовной практики южноафриканец внезапно утонул в кишащем нильскими крокодилами водоеме. Предполагается, что хищники напали на мужчину и съели его. Двое других мужчин пытались найти и спасти пророка, но безуспешно.

Останки жертвы были обнаружены в реке позже в тот же день. Сотрудники полиции призвали местных жителей воздержаться от купания или совершения духовных практик в реках с крокодилами.