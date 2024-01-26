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Россиянин пойдет под суд за регистрацию в квартире более 300 мигрантов

В Самаре мужчина пойдет под суд за фиктивную регистрацию более 300 иностранцев. Об этом сообщает МВД Медиа.

Россиянин пойдет под суд за регистрацию в квартире более 300 мигрантов
© globallookpress.com

По версии правоохранителей, всего за несколько месяцев россиянин зарегистрировал 320 мигрантов. При этом он знал, что иностранцы не будут проживать в его трехкомнатной квартире. За свои услуги житель Самары получил 160 тысяч рублей.

После того, как мужчину задержали, всех мигрантов сняли с учета по месту пребывания.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Сам мужчина свою вину признал. Все материалы направлены для рассмотрения в суд.

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