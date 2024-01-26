Суд взыскал с экс-губернатора Пензенской области и соответчиков 8 млрд рублей

С экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, бывшего сенатора Бориса Шпигеля и их соответчиков взыскали более восьми миллиардов рублей.

Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Пензы, суд частично удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ. Иск на 9,9 миллиардов рублей был предъявлен бывшему главе региона, обвиненному в получении взяток, и предполагаемым взяткодателям Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, гендиректору ОАО "Фармация" Антону Колоскову и ряду коммерческих структур.

Суд удовлетворил иск частично на 8 миллиардов 158 миллионов рублей.

"Эта сумма получена ими в результате нарушения установленных законодательством о противодействии коррупции запретов при заключении и исполнении государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения", - сообщает пресс-служба суда.

Незаконные действия совершались с мая 2015 и по март 2021 года.

Вчера в четверг Измайловский районный суд Москвы признал Белозерцева, Шпигеля и еще четырех человек виновными в коррупции. Экс-губернатору назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, Борис Шпигель получил на год меньше. Оба оштрафованы на 450 миллионов рублей. Остальные подсудимые также получили значительные сроки лишения свободы.