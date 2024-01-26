Суд взыскал с экс-губернатора Пензенской области и соответчиков 8 млрд рублей
С экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, бывшего сенатора Бориса Шпигеля и их соответчиков взыскали более восьми миллиардов рублей.
Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Пензы, суд частично удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ. Иск на 9,9 миллиардов рублей был предъявлен бывшему главе региона, обвиненному в получении взяток, и предполагаемым взяткодателям Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, гендиректору ОАО "Фармация" Антону Колоскову и ряду коммерческих структур.
Суд удовлетворил иск частично на 8 миллиардов 158 миллионов рублей.
"Эта сумма получена ими в результате нарушения установленных законодательством о противодействии коррупции запретов при заключении и исполнении государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения", - сообщает пресс-служба суда.
Незаконные действия совершались с мая 2015 и по март 2021 года.
Вчера в четверг Измайловский районный суд Москвы признал Белозерцева, Шпигеля и еще четырех человек виновными в коррупции. Экс-губернатору назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, Борис Шпигель получил на год меньше. Оба оштрафованы на 450 миллионов рублей. Остальные подсудимые также получили значительные сроки лишения свободы.
Суд признал доказанным, что Борис Шпигель выплатил пензенскому губернатору более 30 миллионов рублей за предоставление преимуществ при заключении госконтрактов на поставки лекарств пензенским организациями здравоохранения.