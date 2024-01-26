Голодные кошки устроили пожар в квартире в Уфе

Пять голодных кошек устроили пожар в одной из квартир Уфы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МЧС России.

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Отмечается, что в поисках пропитания животные случайно включили индукционную плиту, что стало причиной пожара. Запах гари почувствовали соседи и вызвали пожарных — для устранения возгорания сотрудникам МЧС пришлось вскрывать дверь.

В результате пожара никто (включая виновников инцидента) не пострадал. Кроме того, пламя удалось потушить прежде, чем огонь распространился на соседние квартиры.

«Огнеборцам МЧС России пришлось вскрывать дверь в квартиру, из которой шел едкий дым. На плите горела посуда с едой. В жилье были только 5 кошек. Оказалось, голодные питомцы в поисках пищи включили индукционную панель мягкими лапками. Сотрудники МЧС России эвакуировали 4 человека из подъезда и потушили возгорание», — сказано в сообщении МЧС.