Стая волков окружила тракториста в Краснодарском крае

В Краснодарском каре стая из десяти волков окружила тракториста, который работал в поле.
Видео, на котором запечатлено, как стая волков окружила тракториста, появилось в Telegram-каналы "Краснодар и край". Мужчина работал в поле, когда внезапно из леса начали выходить дикие животные.
Волки не просто стояли в стороне и наблюдали, после того, как тракторист поехал дальше, они побежали за ним.
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