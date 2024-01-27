Стая волков окружила тракториста в Краснодарском крае

В Краснодарском каре стая из десяти волков окружила тракториста, который работал в поле.

Видео, на котором запечатлено, как стая волков окружила тракториста, появилось в Telegram-каналы "Краснодар и край". Мужчина работал в поле, когда внезапно из леса начали выходить дикие животные.

Волки не просто стояли в стороне и наблюдали, после того, как тракторист поехал дальше, они побежали за ним.