Трое подростков сожгли дом российской пенсионерки коктейлем Молотова

Полиция задержала троих подростков, которые кинули коктейль Молотова в дом 73-летней пенсионерки в подмосковном Ступино, она не смогла выбраться из горящего дома. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Пожар в деревянном одноэтажном доме площадью 120 квадратов на улице Щорса произошел в ночь на 22 января. Строение полностью выгорело, также от огня пострадали два соседних дома. Позже на пепелище пожарные нашли останки женщины.

Эксперты установили, что причиной возгорания стала брошенная в окно дома бутылка с зажигательной смесью. Через два дня полицейские выяснили, что ее кинули трое жителей Коломны — девушка 16 лет и двое ее приятелей 17 и 18 лет. Они получили заказ на поджог дома российской пенсионерки в мессенджере, но заказчика якобы не знают. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Украинские паблики связывают поджог с блогером Анатолием Шарием, но он отрицает свою причастность.