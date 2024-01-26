Кипр отказался выдать США арестованного россиянина

Окружной суд Ларнаки на Кипре принял решение отказать США в экстрадиции россиянина Артура Петрова, арестованного в августе прошлого года, сообщил судья Михалис Михаил. Его задержали по запросу американских властей, которые обвинили мужчину в незаконном экспорте в РФ микроэлектроники. Сам Петров порадовался решению суда, отметив, что будет бороться за свою свободу дальше, передает ТАСС.

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Это, безусловно, позитивное развитие событий. С решением суда полностью согласен, будем бороться дальше, — отметил он.

Россиянина отпустят на свободу, если в течение 42 дней прокуратура не подаст апелляцию на решение суда. При этом, по словам адвокатов Петрова, экстрадиция подсудимого была бы невозможна по определению. Они уточнили, что случай россиянина подходит под исключения. Сам Петров считает свое дело политически мотивированным.