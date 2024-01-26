Босую россиянку в вечернем платье нашли мертвой возле отеля в Уфе

Тело босой женщины в вечернем платье обнаружили под окнами отеля Hilton Garden Inn в Уфе, передает Telegram-канал Mash Batash. По его данным, к расследованию приступили сотрудники СК России.

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Как пишет канал, рядом с трупом 34-летней уфимки лежал ее рюкзак. По информации канала, медики не смогли спасти жизнь пострадавшей, она скончалась, получив перелом позвоночника.

В социальных сетях девушка называла гостиницу личным «местом силы», незадолго до трагедии она уже посещала отель. Вид из номера пострадавшая публиковала в соцсетях почти за неделю до случившегося, а в последний раз заселилась в Hilton Garden сегодня ночью. По данным канала, женщина работала экономистом, у нее остался шестилетний сын.

Ранее в подмосковном Внуково тела старшего лейтенанта полиции и женщины обнаружили под окнами одного из домов. По предварительным данным, сотрудник правоохранительных органов мог убить бывшую супругу и покончить с собой.