В Вологодской области разыскивают опасного преступника и участника СВО

В Вологодской области ищут вооруженного участника специальной операции, который вернулся домой на время отпуска и сбежал. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

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По данным ведомства, 39-летний Александр Куртышев, до отправки на СВО отбывавший наказание за тяжкое преступление, сейчас находится на территории Бабаевского района. В январе Куртышев вернулся домой и вновь нарушил закон в деревне Терьково. Мужчина может "иметь при себе холодное или гладкоствольное оружие". Он психически не стабилен и очень опасен.

Как пишет издание "Онлайн Вологда", к настоящему времени преступника удалось блокировать. Глава Кадуйского округа Светлана Грачева заявила, что "в случае осложнения обстановки" местные жители получат дополнительную информацию.