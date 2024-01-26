Mash: пилота разбившегося Falcon 10 экстренно госпитализировали в Москве
Пилота разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10 Дмитрия Белякова экстренно госпитализировали после возвращения в Москву. Как сообщает Telegram-канал Mash, у 41-летнего мужчины развился острый инфаркт передней стенки миокарда.
По информации канала, у 41-летнего летчика поражена вся толща мышечной стенки миокарда. Он находится в тяжелом состояния. Несмотря на усилия врачей, вероятность летального исхода остается высокой.
Напомним, что самолет разбился в афганской провинции Бадахшан 21 января, когда выполнял чартерный санитарный рейс в Россию. Борт перевозил супругов Анатолия и Анну Евсюковых — женщина была больна и ей требовалась транспортировка. Ее сопровождали два медика. В результате пассажиры погибли, а двое врачей и пилоты смогли выжить. Все они получили медицинскую помощь и в ночь на пятницу, 26 января, прибыли в Москву.
Ранее пилот Аркадий Грачев рассказывал, что посадить самолет удалось благодаря грамотным действиям — он рухнул на пик горы. Выжившие провели 1,5 суток на морозе, пока до них не добрались медики. Пилот назвал причиной падения «технические проблемы», отметив, что его и других выживших в самолете членов экипажа вызвали в прокуратуру для дачи объяснений.