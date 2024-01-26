Суд отказал адвокатам «Мутабора» в разъяснении постановления о закрытии

Суд в Москве отказал стороне защиты, представляющей интересы ночного клуба "Мутабор", в разъяснении постановления инстанции о закрытии учреждения. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Заседание состоялось 26 января в Лефортовском районном суде Москвы. При этом в заявлении уточняется, что адвокаты направили в инстанцию просьбу о разъяснении постановления от 10 января 2024 года.

"Суд отказал в удовлетворении заявления защитников о разъяснении порядка исполнения постановления судьи Лефортовского районного суда города Москвы по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), в отношении ООО "АРТ ЦЕНТР", — говорится в публикации.

10 января суд приостановил работу московского клуба "Мутабор", получившего широкую известность после "голой" вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Решение было принято в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Учреждение закрыли на срок 90 дней начиная с 27 декабря 2023 года.