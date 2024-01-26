Коллекторы принесли похоронные венки и дому пенсионерки в Омске

Сотрудники коллекторской организации принесли к дому 68-летней пенсионерки похоронные венки в Омске. Своим поступком они намеревались запугать пожилую женщину, чтобы та погасила долг. Об этом стало известно в пятницу, 26 января.

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Отмечается, что коллекторы по-хулигански расписали забор перед домой жительницы Омска надписями с оскорблениями и блокировали ей вход в собственное жилье. В адрес пенсионерки также поступали угрозы.