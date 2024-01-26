Коллекторы принесли похоронные венки и дому пенсионерки в Омске
Сотрудники коллекторской организации принесли к дому 68-летней пенсионерки похоронные венки в Омске. Своим поступком они намеревались запугать пожилую женщину, чтобы та погасила долг. Об этом стало известно в пятницу, 26 января.
Отмечается, что коллекторы по-хулигански расписали забор перед домой жительницы Омска надписями с оскорблениями и блокировали ей вход в собственное жилье. В адрес пенсионерки также поступали угрозы.
В результате запугивающей деятельности коллекторы получили штраф за противоправные действия в размере 105 тысяч рублей. В пресс-службе судебных приставов, в свой черед, рассказали о предоставлении материалов инцидента в отделение полиции, передает радиостанция «Говорит Москва».
С 1 февраля текущего года вступают в силу поправки в законодательство, которое призвано регулировать взаимоотношения должников с коллекторами. Об этом напомнил адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов.
О том, как приставы привлекают кредиторов-нарушителей к ответственности, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Главного управления ФССП по Москве.