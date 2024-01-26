В Шереметьево задержали пассажира с боевой гранатой

Мужчина пытался вылететь из московского аэропорта Шереметьево в Оренбург с боевой гранатой в багаже. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

34-летний мужчина имеет судимость за кражу, совершенную 16 лет назад. Инцидент произошел во время досмотра багажа около 5:40 утра. Обнаружив гранату, сотрудники службы безопасности перекрыли вход номер три, и перенаправили пассажиров на четвертый.

Граната оказалась боевая, сотрудники выясняют обстоятельства произошедшего.