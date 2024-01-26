Черные ящики сбитого Ил-76 в Белгородской области доставили на расшифровку

Черные ящики сбитого в Белгородской области Ил-76 доставили в спецлабораторию на экспертизу. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, их состояние пригодно для расшифровки.

Напомним, что в среду, 24 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили военно-транспортный Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все пленные, а также шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих, погибли.

Собеседник агентства отметил, что бортовой речевой самописец и прибор регистрации параметров полета уже доставлены в специализирующийся на этой работе НИИ. На практике на расшифровку черных ящиков требуется от 20 до 30 минут, однако бывают исключения, и экспертиза может занять более длительный срок.

Источник добавил, что особенно важны для анализа ситуации первые три минуты полета. В первую очередь нужно расшифровать речевой самописец — по реакции пилотов можно сразу определить, было ли внешнее воздействие на Ил-76 и в какой момент.

«Сейчас главное понять, из какой ракеты — Patriot (производства США — прим. ред.) или Iris-T (производства Германии) — был поражен самолет», — резюмировал собеседник.

Как сообщает ТАСС, расшифровка бортовых самописцев уже началась — с черных ящиков копируется вся информация.