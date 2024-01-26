Мертвого мужчину нашли в заваленной снегом машине на Сахалине

Следователи начали проверку после того, как во время уборки сугробов на Сахалине было обнаружено тело мужчины в заваленном снегом автомобиле, передает RT. В настоящий момент правоохранители пытаются установить причины и обстоятельства смерти.

Как рассказали изданию в региональном управлении Следственного комитета, на данный момент это единственный случай смерти в результате снегопада. В регионе уже несколько дней сильные метели, выпавший снег полностью скрыл некоторые машины.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что в Южно-Сахалинске объявлен режим чрезвычайной ситуации по причине неблагоприятной погодной обстановки. Он призвал руководителей всех предприятий и организаций перевести сотрудников на дистанционный режим работы, а коммунальные службы — обеспечить оперативную уборку основных дорог. В 11 районах Сахалина из-за циклона также объявлена сильная лавинная опасность.