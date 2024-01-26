Российский город остался без воды и света

В соцсетях жители пишут, что бутилированная вода стала самым популярным товаром в магазинах, а по всему городу с восьми утра можно заметить людей с пятилитровой тарой.

В администрации рассказали, что на сетях водоснабжения повредился трубопровод — из-за этого воды лишилась большая часть города. Аварию собираются устранить в течение дня. «Сети так идут, что кто-то рядом в центре живет, где прорыв, у них вода есть, а на другом конце города у кого-то воды нет, адреса разные по всему городу», — объяснили в администрации города, отметив, что организовали две точки подвоза воды, при этом жители просят увеличить число этих точек и опубликовать график их работы.