Лефортовский районный суд Москвы продлил до конца марта срок ареста обвиняемому в шпионаже журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. RT на русском

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 28 ноября 2023 года продлен срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж), на два месяца, а всего до 10 месяцев, то есть до 30 марта 2024 года", - говорится в сообщении. ТАСС