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Суд продлил до конца марта срок ареста американскому журналисту Гершковичу

Лефортовский районный суд Москвы продлил до конца марта срок ареста обвиняемому в шпионаже журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. RT на русском

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 28 ноября 2023 года продлен срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж), на два месяца, а всего до 10 месяцев, то есть до 30 марта 2024 года", - говорится в сообщении. ТАСС

Корреспондент американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге, в отношении журналиста возбуждено дело по статье о шпионаже. Бывшего морского пехотинца Пола Уилана осудили в России за шпионаж в 2020 году, он отбывает наказание в ИК-17 в Мордовии. Lenta.ru

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