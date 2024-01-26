Лефортовский районный суд Москвы продлил до конца марта срок ареста обвиняемому в шпионаже журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. RT на русском
"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 28 ноября 2023 года продлен срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж), на два месяца, а всего до 10 месяцев, то есть до 30 марта 2024 года", - говорится в сообщении. ТАСС
Корреспондент американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге, в отношении журналиста возбуждено дело по статье о шпионаже. Бывшего морского пехотинца Пола Уилана осудили в России за шпионаж в 2020 году, он отбывает наказание в ИК-17 в Мордовии. Lenta.ru