В Красноярске на школьника завели дело за ложное сообщение о теракте

Полицейскими в Красноярске возбуждено уголовное дело о ложном сообщении о теракте в отношении школьника, оставившего комментарий с подтверждением такой информации в сообществе школы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В отношении школьника следственным отделом №9 СУ МУ МВД России "Красноярское" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.

23 января в мессенджерах стала распространяться информация о готовящихся мероприятиях, представляющих опасность для нескольких образовательных учреждений Красноярска. Официальными ведомствами данная информация была опровергнута. Однако 24 января в дежурную часть отдела полиции №9 МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение от директора одной из школ города.

"Он рассказал, что под публикацией о распространении фейков в официальном сообществе образовательного учреждения в соцсети неизвестный пользователь оставил комментарий, подтверждающий опасность причинения вреда школе", - говорится в сообщении.

В ходе тщательного обследования территории образовательного учреждения сотрудниками правоохранительных органов опасных предметов обнаружено не было.