Новосибирского полицейского заподозрили в совращении школьницы

В Новосибирске полицейского подозревают в совершении развратных действий в отношении 14-летней школьницы, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный ГУ МВД. Как отмечается, заявление на правоохранителя написали родители девочки.

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По предварительным данным, преступление совершено 7 января в одном из домов в садовом некоммерческом товариществе. Отмечается, что там отдыхало несколько человек и ночью один из мужчин совершил в отношении подростка развратные действия без применения насилия. По данным ведомства, этим человеком является сотрудник новосибирского гарнизона полиции.

Ранее в Челябинской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 26-летней учительницы за совращение несовершеннолетнего. По данным следствия, она вступила в интимную связь с 15-летним учеником. Об этом полицейским рассказал ее муж. По его словам, это произошло у них дома.