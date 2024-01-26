В Черкесске накрыли крупный наркокартель, созданный сирийцем и россиянкой

В Карачаево-Черкесии раскрыли банду, занимавшуюся наркобизнесом, с супружеской парой во главе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, 28-летний Барсел Дарвиш приехал в Россию в 2022 году, женился на 26-летней россиянке и уже получил гражданство. Именно они создали наркокартель, наняв на работу египтян. Главарь открыл "сеть" магазинов в DarkNet и жил с супругой на деньги от продажи запрещенных веществ.

Иностранцы-курьеры делали закладки с наркотиками в Москве, Подмосковье и других регионах страны.