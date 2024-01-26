В Германии юноша расправился с подругой и устроил погоню, убегая от полиции

В Германии 18-летний ученик гимназии напал с ножом на свою бывшую девушку. Об этом пишет Bild.

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Все произошло на территории школы в общине Санкт-Леон-Рот. Юноша ударил ножом свою знакомую и скрылся на автомобиле. Девушка получила несовместимые с жизнью травмы.

Полицейские пустились в погоню за нападавшим. Спустя некоторое время подозреваемый устроил дорожную аварию. В результате он получил легкие травмы и был арестован на месте ДТП.

По имеющимся данным, молодой человек совершил не первое нападение на свою жертву. В ноябре 2023 года она подала в полицию заявление о физическом насилии со стороны мужчины. После этого ему якобы запретили приближаться к девушке. К настоящему времени ему еще не предъявили обвинений.