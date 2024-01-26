$88.66+0.3796.64+0.47
Войти в почту

Впервые в истории США заключенного казнили с помощью чистого азота

Заключенного в Алабаме впервые в истории США казнили с помощью чистого азота. О состоявшейся казни 58-летнего убийцы Кеннета Юджина Смита сообщил генпрокурор штата Стив Маршалл.

Впервые в истории США заключенного казнили с помощью чистого азота
© Unsplash

«Правосудие осуществилось. Смит был умерщвлен», - говорится в заявлении на сайте генпрокурора штата.

Казнь при помощи чистого азота продлилась около получаса и состоялась вопреки возражениям правозащитников, ООН и многократным попыткам оспорить этот вердикт в Верховном суде.

Юджин Смит был осужден за совершение заказного убийства Элизабет Сеннетт в 1988 году. Судом присяжных Смита осудили и приговорили к высшей мере наказания. Все это время преступник ждал исполнения приговора.

Происшествия
Стив Маршалл
ООН
Соединенные Штаты
11