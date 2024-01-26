Впервые в истории США заключенного казнили с помощью чистого азота

Заключенного в Алабаме впервые в истории США казнили с помощью чистого азота. О состоявшейся казни 58-летнего убийцы Кеннета Юджина Смита сообщил генпрокурор штата Стив Маршалл.

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«Правосудие осуществилось. Смит был умерщвлен», - говорится в заявлении на сайте генпрокурора штата.

Казнь при помощи чистого азота продлилась около получаса и состоялась вопреки возражениям правозащитников, ООН и многократным попыткам оспорить этот вердикт в Верховном суде.