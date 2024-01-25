Движение поездов у Волоколамска частично восстановили после схода состава

Сотрудники железнодорожных служб восстановили движение поездов на участке Чисмена — Волоколамск, на котором произошел сход с рельсов снегоочистительной машины. Об этом в четверг, 25 января, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

— В 20:50 железнодорожники восстановили движение поездов на участке Чисмена — Волоколамск по одному пути, по которому в настоящее время поезда пропускаются поочередно в обе стороны, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время восстановительные работы по второму пути продолжаются. В них задействованы два поезда и около 70 железнодорожников, пишет Telegram-канал «Московская железная дорога».

Инцидент, о котором идет речь, произошел в тот же день.