Юный хоккеист умер на тренировке в Воронежской области

Хоккеист клуба НМХЛ «ЭкоНива Бобров» из Воронежской области умер на льду во время тренировки. Игроку было 17 лет, пишет РИА «Новости».

Инцидент произошел в четверг, 25 января. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть спортсмена.

«Ребята только вышли на лед, хоккеист бросил по воротам, встал в очередь и упал», — рассказали в клубе.

В команде пояснили, что скорая приехала через 4 минуты, специалисты начали делать искусственную вентиляцию, но спасти не смогли.

Все игроки проходили медосмотр, и ничего подозрительного в здоровье погибшего не наблюдалось, уточнили в клубе.