Суд арестовал готовившую убийство сына москвичку

Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу женщину, которая вместе со знакомой предприняла попытку нанять киллера для убийства сына, пишет пресс-служба столичной прокуратуры на официальном сайте.

В пресс-службе пояснили, что женщины испытывали «личные неприязненные отношения к сыну одной из них, вызванные конфликтами в семье».

На фоне этого они приняли решение организовать убийство молодого человека. Кроме того, они намеревались поделить наследство.

По данным следствия, мать вместе с подругой обратились к знакомому с просьбой подыскать исполнителя. Они представили все необходимые данные и пояснили, что размер денежного вознаграждения составит 1 млн рублей.

Мужчина обратился в правоохранительные органы. Силовики задержали москвичек при попытке передачи денег за якобы совершенное убийство.