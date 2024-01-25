Двух российских полицейских заподозрили в незаконном получении денег подчиненных

В Приморье сотрудников УМВД России по городу Владивостоку заподозрили в противоправной деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

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По данным ведомства, двое сотрудников комендантского взвода причастны к незаконному получению денег своих подчиненных. Это узнали оперативники собственной безопасности. Собранные материалы они передали в следственные органы. Отмечается, что проводятся действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Если вина полицейских подтвердится, их уволят со службы и накажут в установленном законом порядке.