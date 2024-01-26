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В Краснодаре задержали мужчину, задушившего женщину и ребенка

В пятницу сотрудники следственного отдела по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по Кубани возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего жителя соседней Адыгеи. Как сообщили в пресс-службе ведомства, молодой человек подозревается в убийстве 28-летней женщины и ее малолетней дочери (п.п. "а", "в" ч.2 ст.105 УК РФ).

В Краснодаре задержали мужчину, задушившего женщину и ребенка
© Владимир Аносов/РГ

По данным СК, трагедия произошла 23 января. Вечером подозреваемый оказался в квартире будущей жертвы на улице Заполярной столицы региона центра. Как выяснилось, с ней он до этого поддерживал близкие отношения.

"В ходе конфликта злоумышленник задушил женщину, после чего аналогичным способом совершил убийство ее двухлетней летней дочери", - рассказали в СУ СКР по краю.

А уже на следующий день парень вернулся на место сюда для того, чтобы скрыть "следы совершенных преступлений". В результате подозреваемый облил находившиеся в квартире вещи бензином и спровоцировал пожар.

Следователи СК, которым помогали оперативные сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в жестоком преступлении подозреваемого.

В пресс-службе ведомства сообщили, что во время следственных действий, в которых принимал участие и криминалист СУ СКР по Кубани в пятницу на территории Республики Адыгея удалось обнаружить спрятанное злоумышленником тело ребенка.

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование жестокого двойного убийства взял под свой контроль глава следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов.

Происшествия
Андрей Маслов
Следственный комитет
Республика Адыгея
Краснодар
Пожар в Краснодаре
Убийство