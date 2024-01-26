В Краснодаре задержали мужчину, задушившего женщину и ребенка

В пятницу сотрудники следственного отдела по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по Кубани возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего жителя соседней Адыгеи. Как сообщили в пресс-службе ведомства, молодой человек подозревается в убийстве 28-летней женщины и ее малолетней дочери (п.п. "а", "в" ч.2 ст.105 УК РФ).

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По данным СК, трагедия произошла 23 января. Вечером подозреваемый оказался в квартире будущей жертвы на улице Заполярной столицы региона центра. Как выяснилось, с ней он до этого поддерживал близкие отношения.

"В ходе конфликта злоумышленник задушил женщину, после чего аналогичным способом совершил убийство ее двухлетней летней дочери", - рассказали в СУ СКР по краю.

А уже на следующий день парень вернулся на место сюда для того, чтобы скрыть "следы совершенных преступлений". В результате подозреваемый облил находившиеся в квартире вещи бензином и спровоцировал пожар.

Следователи СК, которым помогали оперативные сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в жестоком преступлении подозреваемого.

В пресс-службе ведомства сообщили, что во время следственных действий, в которых принимал участие и криминалист СУ СКР по Кубани в пятницу на территории Республики Адыгея удалось обнаружить спрятанное злоумышленником тело ребенка.

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.