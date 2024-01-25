Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане вылетели в Москву

«Сын мой профессионал. И это чудо — посадить самолет в горах, о нем будут снимать фильмы такие, как «Чудо на Гудзоне». [Молодые летчики будут] спрашивать [пилотов], как вы, ребята, сели в таких условиях?», — отметил Грачев-старший.