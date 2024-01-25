Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане вылетели в Москву
Четыре члена экипажа самолета Falcon 10 вылетели в Москву из Кабула, рассказал посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов. Об этом пишет РИА «Новости».
Воздушное судно выполняло санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. После отказа двух двигателей пилоты были вынуждены посадить самолет в гористой местности в афганской провинции Бадахшан.
Посадка на неподготовленную площадку получилась очень тяжелой. В ходе нее члены экипажа получили травмы, а пассажиры погибли.
«Два пилота и два медика, которые выжили в авиакатастрофе на севере Афганистана, летят из Кабула домой», — отметил дипломат.
Юрий Грачев, отец пилота Аркадия Грачева, прокомментировал его действия в аварийной ситуации, сообщает «Комсомольская правда».
«Сын мой профессионал. И это чудо — посадить самолет в горах, о нем будут снимать фильмы такие, как «Чудо на Гудзоне». [Молодые летчики будут] спрашивать [пилотов], как вы, ребята, сели в таких условиях?», — отметил Грачев-старший.
Мужчина подчеркнул, что гордится сыном. Он добавил, что во время эпидемии коронавируса Аркадий вместе с напарников побывал во многих странах, занимался спасением больных.