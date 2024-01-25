Адвокат Треповой* рассказал, почему она улыбалась в суде

Дарья Трепова* (внесена в список экстремистов и террористов в России) улыбалась в зале суда из-за особенностей психики, рассказал ее адвокат Даниил Берман. Он пояснил, что у девушки биполярное и смешанное расстройства личности, ее реакция на происходящее отличается от «реакции обычного человека», пишет «Газета.Ru».

25 января 2024 года суд приговорил Трепову к к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тыс. руб. Перед заседанием суда и во время него девушка улыбалась и даже смеялась. На фоне этого как журналисты, так и пострадавшие пришли к выводу, что фигурантка «совершенно не раскаялась».

Юрист отметил, что Трепова «улыбается, когда ей страшно». Он добавил, что чем сильнее уровень страха, тем сильнее у нее ответная реакция.

«Ничего в этом необычного не вижу», — подчеркнул Берман.

Напомним, что 2 апреля 2023 года в петербургском кафе Трепова вручила военкору Владлену Татарскому (настоящее имя и фамилия Максим Фомин) самодельное взрывное устройство, замаскированное под статуэтку. В результате подрыва военкор погиб на месте, еще 52 человека получили различные травмы.