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В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на востоке Турции, эпицентр подземных толчков находился в 29 километрах к юго-востоку от города Малатья. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5
© Национальная Служба Новостей

Отмечается, что в Малатье проживает порядка 441 тысячи человек. Согласно данным, очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров. О пострадавших и погибших не сообщается.

Ранее, 25 января, сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,7 у японского острова Хоккайдо ощутили на Курилах. Пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».

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