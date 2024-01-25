В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на востоке Турции, эпицентр подземных толчков находился в 29 километрах к юго-востоку от города Малатья. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что в Малатье проживает порядка 441 тысячи человек. Согласно данным, очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров. О пострадавших и погибших не сообщается.